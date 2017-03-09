新南向 台南與印尼棉蘭將成姐妹市

台南市長賴清德率團訪問印尼。他表示，除了教育交流，台南市與棉蘭市洽簽姐妹市接近定案，棉蘭將會是台南市在印尼的首個姐妹市，台南市未來也不排除與雅加達洽簽姐妹市。

台南市長賴清德率領台南市12所大學，今天與印尼穆罕默迪亞大學系統35所大學簽署招生合作備忘錄。賴清德盼藉此做為未來台南或台灣和伊斯蘭國家交流的里程碑。

賴清德會後接受中央社訪問表示，台南市與印尼棉蘭市（Medan）洽談簽訂姐妹市已差不多定案，本來此行要簽訂完成，由於行程緊湊，無法親自前往棉蘭，不過他下次還會再來印尼，前往棉蘭市簽訂姐妹市。

他說，棉蘭市將會是台南市在印尼的第一個姐妹市，主要是因為棉蘭也是個古城，與台南市蠻接近的，人口也多，和台南市之間有一些人脈淵源，且棉蘭市也希望和台南市有進一步的合作交流，所以台南市率先選擇棉蘭市作為簽訂姐妹市的目標。

此外，對於雅加達省長選情，賴清德也有關注。他表示，未來如果雅加達選出新的省長，台南市不排除與雅加達洽談簽訂姐妹市，促進雙邊交流。

棉蘭市是印尼北蘇門答臘省首府，人口約210萬人，由瓜哇人、馬來人、華人等族群組成，其中華人約占總人口20%以上，大多數人從事工商貿易。棉蘭市與台灣互動密切，關係良好。1060309

(中央社)