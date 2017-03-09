巴法院命查網路褻瀆 揚言封鎖社群網站
巴基斯坦法院下令政府對網路上的「褻瀆內容」展開調查，揚言若社交媒體網路不審查那些被認為有辱伊斯蘭教的內容，就要下令封鎖這些網站。
法新社報導，這個問題元月間成了熱點，因直言反對宗教極端主義及大權在握軍方而知名的5名世俗活躍人士失蹤，反對黨及國際人權團體認為他們是遭國家機構綁架。
其中4人在失蹤數週後回到家中，但在此之前，他們已被惡毒抹黑成應該處死的伊斯蘭教之敵。
伊斯蘭馬巴德高等法院法官席迪圭（Shaukat AzizSiddiqui）要求政府成立調查委員會，13日就此事回報；並表示，若此類冒犯性內容仍留在網路上，他會下令封鎖社群媒體網站。
將此事告上法院的強硬組織「紅色清真寺」（Red Mosque）代表律師阿薩德（Tariq Asad）說：「法官命令政府以清一色穆斯林官員組成聯合調查小組（JIT），來調查這個褻瀆問題。」
人權團體表示，巴國宗教保守分子會隨意對人貼上褻瀆標籤，以消滅對極端主義的批評。
甚至連未經證實的指控都可能致命。根據智庫近日報告，1990年以來，已有律師、法官及活躍人士等至少65人因褻瀆指控遭到自衛隊殺害。（譯者：中央社廖禹揚）1060309
(中央社)
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