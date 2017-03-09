都市計畫通檢 停車場用地依需求劃設
為提升公共設施用地使用效率，內政部部務會報今天下午通過「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第22條修正草案，規範都市計畫內的停車場用地，應依當地實際的停車需求劃設，以符合都市發展實務所需，避免土地閒置或低度利用。
內政部表示，這次「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第22條條文的修正，是為了回應監察院的糾正案件，該院要求內政部及各地方政府對於不必要的公共設施用地，應核實依照實際需求檢討。
內政部在通盤檢討後，發現現行以人口及商業區面積作為停車場用地劃設基準的規定，已不符當前都市發展需求。因此，內政部提出本辦法第22條修正草案，刪除上述規定；惟都市計畫公共設施停車場用地之劃設，仍應審慎評估社會經濟發展、交通運輸狀況、車輛持有率預測、該地區建物停車空間供需情況及土地使用種類等，核實檢討規劃停車場用地面積，並不得低於計畫區內車輛預估數20％的停車需求。
內政部也說明，該條文同時訂有特殊情形的但書規定，考量近年來各都市相繼投入捷運、快捷巴士（BRT）、輕軌（LRT）等大眾運輸系統，或是利用公園、廣場、學校等公共設施用地興闢停車場，如經檢討已無需求，可經都市計畫委員會審議通過，不受上述依車輛預估數20％設置停車場的限制，以避免部分地區公共設施停車場用地產生供過於求的問題。
(中時)
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