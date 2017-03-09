經典賽WBC 日本晉級次輪賽事

2017世界棒球經典賽第1輪B組賽事，澳洲今天在經典賽的8局結束後提前以11比0擊敗中國大陸。同在B組2連勝的日本隊確定晉級次輪賽事。

世界棒球經典賽（WBC）第1輪B組，澳洲對上中國大陸的賽事，今天在日本的東京巨蛋球場進行。澳洲今天在經典賽的前7局取得7比0領先，8局上半再轟出滿貫砲一口氣拿下4分，8局結束後提前以11比0擊敗中國大陸。

已獲2勝的日本隊確定晉級次輪賽事。這是日本隊連續4屆經典賽晉級次輪賽事。12日的次輪賽事首戰將對上荷蘭隊。

日本總教練小久保裕紀今天發出聲明說：「這是日本隊全隊團結一心的結果，今後還將面臨更嚴峻的賽事，我們的目標是奪回世界冠軍，將為所有的賽事做最萬全的準備。」1060309

(中央社)