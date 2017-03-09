基市中小學聯合運動會 6人小校奪3金1銀2銅

港西國小在今年度的中小聯運橫掃3金1銀2銅。(黃靖惠翻攝)

運動健將全在這！基隆市中小學聯合運動會昨天結束，各校運動健將勇奪金銀銅牌獎項，其中位於虎仔山腰的港西國小，目前全校僅剩下6名學生，卻在此次聯運中奪下3金1銀2銅的傑出成績，不禁令人讚嘆，獲得獎項包括女子跳遠金牌、男子跳遠金牌、男子鉛球金牌、女子百米銀牌、女子八百接力銅牌、男子跳高銅牌，以及女子四百接力等多個獎項。

其中獲獎的張裔婕擁有奈及利亞基因，也因為五官輪廓突出特別引人注目，她笑說，可能是遺傳到爸爸的好基因，讓她在體育成績特別優秀，「感覺不必太用力，就能跳得又高又遠。」

(中時)