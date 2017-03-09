協尋失蹤消防員殉難 消防局爭取比照救難英雄撫恤

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支援搜救勤務的台北市磐石登山隊員孫宏新8日不幸失足溺水殉難。(楊漢聲攝)

（左起）陸軍花防部中將指揮官賀政、花消局長林文瑞、北市消局長吳俊鴻及花消副局長吳泰濬討論後續搜救計畫。(花蓮縣消防局提供)

在北市消防局服務的隊員李盈勳攀登花蓮南二子山失蹤，支援搜救勤務的台北市磐石登山隊員孫宏新8日失足溺水殉難，家屬今到河床招魂後，將遺體送回台北；北市消防局長吳俊鴻9日也到花蓮瞭解搜救進度，並頒贈慰問金給家屬。吳俊鴻說，孫宏新因公罹難，會比照「救難英雄」規格從優撫卹，並全力協助喪葬事宜。

北巿消防隊員李盈勳（30歲）和兩名同事利用二二八假期至花蓮攀登南二子山，上周三下午紮營後，李員去尋水源卻失蹤；隊友3號傍晚下山報案，今山搜任務邁入第6天，軍警消及民間救難隊已投入260人力救援，昨日更發生協助搜尋的登山隊員孫宏新不幸失足落水溺斃。

今日花蓮縣消防局長林文瑞、台北市消防局長吳俊鴻及陸軍花東防衛指揮部中將指揮官賀政至山難前進指揮研討後續搜救計畫。另外也分別將20萬元、10萬元慰問金頒贈與家屬，吳俊鴻當場答應，將爭取依照《消防法》30條，比照「救難英雄」規格從優撫卹。

另外，空勤直升機今天也空投油料、鍊鋸，讓人員在山區空曠處開闢直升機起降場，做好「長期抗戰」準備，接下來的物資補給及人力運送也會更有效率。

(中時)