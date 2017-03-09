不只課後、寒暑假 補救教學也拚「即時」
台北市教育局長曾燦金今天到蘭州國中了解該校補救教學成果，會後他表示，除了現行對學生學力提升的做法，未來也會在課後輔導、寒暑假輔導之外，朝「即時補救教學」方向規畫，例如課堂中部分時間分組教學。
據教育局統計，目前全市有7347位國中學生參與第八節課後輔導班，每年約花費500萬預算。除此之外，提升學生學力的做法，還包括英文「兩班三組」授課、輔導員到校協助老師共同備課或分享教學策略等。
有鑒於目前補救教學的時間多半都在第八節課，不但需要徵詢家長同意，且學生學習時間也無法無限制拉長，因此曾燦金表示，「即時補救教學」會是未來政策方向。例如課堂4分之3時間正常授課、4分之1時間分組，透過同儕共學或是聘用兼課鐘點教師協同教學，讓學生的疑問能立刻獲得解決。
(中時)
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