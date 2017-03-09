經典賽惜敗韓國 曾文誠：看見求勝意志

中華隊今天在經典賽一開始落後6分，延長賽後才以8比11敗給韓國。球評曾文誠表示，中華隊在落後日、韓等強隊6分的情況下未曾贏球，但今天能將落後追回，看得出求勝意志堅強。

本屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊已確定無緣晉級次輪，但今天對上韓國的比賽除攸關排名，中華隊若再輸球，下屆經典賽得從資格賽打起。

中華隊今天推出陳冠宇先發，他因手傷只投1.1局就退場，期間丟掉3分，接手的郭俊麟投0.1局也丟掉3分，中華隊在2下要回3分，將落後縮小到3分差。

4上即便又掉2分，中華隊隨即在下個半局也搶回2分，6、7兩局，中華隊又分別拿下2分、1分扳平戰局，加上投手群有效壓制，5到9局都未再失分，讓雙方以8比8進入延長賽。

延長賽中，韓國在10局上半1出局後連敲兩支安打，靠著高飛犧牲打拿下超前分，代打的金泰鈞再轟出兩分砲，中華隊在最後1個半局未能添得分數，終場以8比11敗給韓國，吞下3連敗在分組墊底，下屆經典賽得從資格賽打起。

球評曾文誠表示，中華隊首戰大比分輸球，昨天和荷蘭鏖戰到最後才因為再見保送輸球，今天一開始就以0比6落後，最後能扳平戰局，可見求勝意志堅強。

分析今天中華隊的投手表現，曾文誠說，陳冠宇手傷退場絕對是關鍵，郭俊麟接連幾場挨打，後續心理狀態則待觀察，中段起接替投球的潘威倫、黃勝雄、林晨樺危機處理上都表現得不錯，王鏡銘1.2局的投球更是精彩。

至於派前場比賽送出再見保送的陳鴻文，曾文誠認為，調度合理，陳鴻文也確實守住9局的危機，10局被金泰鈞擊出的全壘打其實也非失投，只能說金泰鈞在球隊已先攻下超前分的狀況下上場代打，心情上比較放鬆，才會咬住偏低的球開轟。

至於中華隊進攻上的表現，曾文誠提到，中華隊今天打擊上的串聯表現得很好，尤其陳鏞基、胡金龍兩位大賽型選手打出關鍵安打，讓中華隊的士氣能夠提升，不過9下攻勢遭吳昇桓的球速壓制，未能攻下再見分，才在最後關頭輸掉比賽，這部分比較可惜。1060309

(中央社)