內神通外鬼 南非機場約5億現金被搶

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南非約翰尼斯堡坦博機場貨運停機坪突然闖進13名搶匪，以武器控制正打算運送現金到飛機的工作人員，搶走約1500萬美元，過程平順，沒有任何交火，確信是內神通外鬼。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天報導指出，7日晚間1輛載有數名身著警服的警用廂型車，以及2輛轎車，通過層層安檢進入坦博國際機場（OR Tambo International Airport）貨運停機坪，拿出槍枝要求正在運送現金上飛機的工作人員立即趴在地上。

當時警車依然閃著警用藍色燈，工作人員一時間以為是突發安檢工作，直到對方亮出槍枝深知不妙。負責把風的搶匪則以正在安檢為由，禁止任何人進出。

該架飛機即將起飛前往倫敦，機上滿載現金，包括美元與歐元。搶匪立即火速拿走其中27袋現金，保守估計大約是1500萬美元，得手後揚長而去，不費一顆子彈，整個過程不到25分鐘。

報導引述南非機場公司（Airports Company SouthAfrica，Acsa）前執行長歐蘇利文（Paul O’Sullivan）表示，這樁搶案沒有內應絕不可能成功。

他說：「過去在我任內，整個機場約有1萬6000名工作人員隨身攜帶通行證，要完整掌控機場安全難度極大。」

案發後，警方除即刻展開偵查，也加派機場警力，進行更嚴格安檢。

報導引述航空貨運委員會主席勞登巴哈（Alwyn Rautenbach）說：「進入停機坪必須要有Acsa許可證，然後掃描指紋，再刷一次Acsa的訪問卡，最後還要經過搜身。」

他接著說：「劫持現金必須事先知道班機號碼、起落時間、貨運裝上飛機作業時間以及警衛班次時間表。獲取這些資訊唯一方式就是從航空公司或保安公司內部人員得知。」

這已經不是第一次不肖警察與保安人員成為機場案子的內應。

2006年3月，搶匪經過4個月精心策畫後，在坦博國際機場搶走現金大約1億鍰（約2億5000萬台幣）。

警方積極偵辦逮捕17名搶匪，其中幾人是機場員工與警察。17人中9人面臨起訴，6人被判入監服刑，面對8至22年的不等刑期。1060309

(中央社)