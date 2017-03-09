港口租陸引抗議 斯里蘭卡擬縮交易規模

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斯里蘭卡原先計畫將1個深海港口轉讓給中國大陸企業經營，不過港口航運部長拉納敦加今天表示，這項有利可圖但備受爭議的交易引發大規模抗議後，當局如今打算縮減交易規模。

法新社和土耳其新聞媒體Worldbulletin News報導，拉納敦加（Arjuna Ranatunga）說，政府已重新協商轉讓赫班托達港（Hambantota）一事；赫班托達港負債累累，但戰略地位重要。

斯里蘭卡原本希望簽下租賃長約，將80%的股權轉讓給中國招商局港口控股有限公司，卻面臨南部城鎮赫班托達居民和若干執政聯盟成員反對。

拉納敦加並未提供細節，但官方消息人士說，斯里蘭卡港務局（SLPA）打算縮減中國企業持股及租賃期，並確保握有港口整體安全的主導權。

可倫坡當局希望從這項交易獲得大約10億美元，以償還斥資14億美元興建這座港口而積欠大陸的債務。（譯者：中央社劉文瑜）1060309

(中央社)