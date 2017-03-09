印度73歲新生兒母 照顧孩子比想像難
全球最高齡的新生嬰兒母親、今年73歲的印度旁遮普省婦女考爾（Daljinder Kaur），去年產下一子後，覺得照顧兒子比她想像得困難，而且她的身體已開始變差。
考爾和她今年80歲的丈夫結婚46年一直膝下無子，兩人經過人工受孕後，於去年4月在哈雅納省（Haryana）的一間診所成功產下一子，取名阿爾曼（Armaan），現在兒子已11個月大，正在學爬。
「衛報」（The Guardian）等報導，考爾高齡產下一子後罹患高血壓，關節也變得脆弱，但還要照顧新生兒。因為考爾身體健康狀況變差，僅哺乳3個月，導致兒子快1歲了體重卻只有7公斤，比同齡孩子要輕。
考爾指出，因為血壓太高，她很容易疲累，雖然看過幾個醫生，但他們只給她藥物和飲食計畫；她告訴醫生希望開藥讓兒子增重，但醫生主張自然增重。
她表示，由於兒子阿爾曼現在一直爬行，她必須彎腰或跪著照顧兒子，使得她手和膝蓋關節都無法承受。
考爾說，「沒想到照顧孩子比我想像要困難，我很擔心阿爾曼，因為我要照顧自己的健康，又要照顧阿爾曼。」
雖然承擔大多數照顧兒子的工作，但考爾指出，她的丈夫也以任何他所能做的方式為照顧兒子盡一份心力，因此他們盡己所能地分擔起養育孩子的責任。
考爾一起床就要照顧兒子，讓她感到力不從心，但她仍不覺得後悔，「無論我在哪裡，他就會爬到我身邊」。一看到孩子，考爾就忘記痛苦。
為紀念兒子阿爾曼4月19日的周歲生日，考爾和丈夫打算當天帶阿爾曼到阿姆利則市（Amritsar）的金廟（Golden Temple）。
考爾說，她在金廟向神明祈求兒子身體健康，並擁有光明的未來。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。