印度73歲新生兒母 照顧孩子比想像難

全球最高齡的新生嬰兒母親、今年73歲的印度旁遮普省婦女考爾（Daljinder Kaur），去年產下一子後，覺得照顧兒子比她想像得困難，而且她的身體已開始變差。

考爾和她今年80歲的丈夫結婚46年一直膝下無子，兩人經過人工受孕後，於去年4月在哈雅納省（Haryana）的一間診所成功產下一子，取名阿爾曼（Armaan），現在兒子已11個月大，正在學爬。

「衛報」（The Guardian）等報導，考爾高齡產下一子後罹患高血壓，關節也變得脆弱，但還要照顧新生兒。因為考爾身體健康狀況變差，僅哺乳3個月，導致兒子快1歲了體重卻只有7公斤，比同齡孩子要輕。

考爾指出，因為血壓太高，她很容易疲累，雖然看過幾個醫生，但他們只給她藥物和飲食計畫；她告訴醫生希望開藥讓兒子增重，但醫生主張自然增重。

她表示，由於兒子阿爾曼現在一直爬行，她必須彎腰或跪著照顧兒子，使得她手和膝蓋關節都無法承受。

考爾說，「沒想到照顧孩子比我想像要困難，我很擔心阿爾曼，因為我要照顧自己的健康，又要照顧阿爾曼。」

雖然承擔大多數照顧兒子的工作，但考爾指出，她的丈夫也以任何他所能做的方式為照顧兒子盡一份心力，因此他們盡己所能地分擔起養育孩子的責任。

考爾一起床就要照顧兒子，讓她感到力不從心，但她仍不覺得後悔，「無論我在哪裡，他就會爬到我身邊」。一看到孩子，考爾就忘記痛苦。

為紀念兒子阿爾曼4月19日的周歲生日，考爾和丈夫打算當天帶阿爾曼到阿姆利則市（Amritsar）的金廟（Golden Temple）。

考爾說，她在金廟向神明祈求兒子身體健康，並擁有光明的未來。1060309

(中央社)