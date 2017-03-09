九份增設里長廣播服務站 尋人尋物即時通
九份地區共有五個里約980戶，300多間店家，每日遊客上萬人，遊客經常發生遺失物品與人員走失需要協尋，每月平均約有二、三十件之多，瑞芳區公所爭取民政局經費補助設置「即時通訊廣播系統」，五里辦公處設置廣播服務站，可透過手機電話即時遠端連線廣播，縮短協尋時間，遊客好稱讚。
瑞芳區公所區長陳奇正表示，九份老街每天上萬名遊客來觀光旅遊，最常發生就是遺失物品與人員走失，往往必須要到九份派出所報案協尋，公所為提升遊客便利性與減少遺失物品焦慮感，在九份地區建置「即時通訊廣播系統」並標註中、英、日、韓語方便國際遊客，並在五位里長辦公室、豎崎路五里聯合服務中心、九份派出所等設置廣播服務站，全面更新老舊廣播纜線並增設18組喇叭，讓整個廣播無死角，遊客有需要服務的事項都可以到里辦公處等尋求協助。
此外還有防災功能，九份五里共有2500位居民與駐店人員，若有天然災害發生或緊急事件需要進行疏散撤離也可透過此系統廣播通知進行居民與遊客疏散，保障民眾安全。
(中時)
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