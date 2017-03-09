林智勝國手生涯最後一戰 不求完美結局

中華隊在2017年經典賽3敗收場，隊長林智勝在首爾巨蛋打完國手生涯最後一場比賽，單場吞5K，面對8比11敗給南韓的結局，他說「結束了就結束了，我不求完美的ending」。

林智勝今年35歲，從少棒開始打中華隊，到今天正式卸下戰袍，回顧國手生涯他這樣說，「中華隊就這樣嘛，不是英雄就是狗熊，一翻兩瞪眼，明明知道這樣，這十幾年來我們還是穿啊」。

明知CT戰袍壓力大，林智勝為國征戰多場大賽，他說，「因為打棒球的過程，可以代表國家打球是得來不易，每年要有穩定的成績，才可能被教練選上。」

林智勝經典一擊包括2006年杜哈亞運金牌戰再見安打，2015年世界12強賽三分砲擊敗古巴等。

國手生涯最後一戰，敗仗收場，還吞下難堪的連5次三振，林智勝說，「也知道自己是最後一屆，也不會想要有所謂完美的ending，盡力去做。結束了就結束了，日子還是要過，等一下來是要吃飯，回去還是要回母隊報到，繼續今年的球季。」

林智勝說，台灣有更多好手沒有被發掘，沒有機會上場，身為學長也看在眼裡，他期待接下來有年輕好手接班，「中華隊是最好的磨練，讓你瞬間的成長」。1060309

(中央社)