WBC》中華隊3連敗收場 吳復連：大家盡了最大努力

2017世界棒球經典賽中華隊A組預賽最後1場，中華隊與地主南韓鏖戰4小時40分，在8比8平手的情況下，延長賽10局終結者陳鴻文遭到南韓金泰鈞砲轟，以8比11輸掉比賽，本屆3戰全敗。圖為賽後中華隊在場中脫帽鞠躬，向球迷致意。中央社記者張新偉首爾攝 106年3月9日

報導贊助

中華隊在本屆經典賽最後一戰交手韓國，總教練郭泰源在第6局與投手黃勝雄因觸身球同被驅逐出場，主帥不在的情況下，中華隊展開反撲追平比數，與韓國隊戰進延長賽，只是最終仍以8比11輸球，3連敗收場。

此戰中華隊第4任投手黃勝雄登板後，對韓國打者投出2次觸身球保送，投手群合計K到對手4次，在已先被主審警告的情況下，黃勝雄遭到驅逐出場，連帶總教練郭泰源也被趕出場，由首席教練吳復連調度，當時中華隊還以5比8落後。

然而中華隊球員沒放棄，6局下追回2分，第7局再靠陳鏞基適時安打追平比數，吳復連說：「我們第7局把分數追平，整個士氣都被帶動起來了。」

報導贊助

但9局下得點圈有人的機會，中華隊攻勢在韓國終結者吳昇桓上場後就被瓦解，最終延長賽10局上被轟2分炮，單局失3分輸球，吳復連表示：「最後的第9局，是有機會的，對方派出吳昇桓，速度和準度是有目共睹，很好的機會卻沒有打進來，還被對方得了3分，是比較可惜一點，」

還是贏不了韓國，中華隊吞下3連敗分組排名墊底，下屆賽事只能從資格賽打起，吳復連表示：「地主（韓國）他們有不能輸的心情，我們到了第10局才落敗，大家都已經盡了最大的努力。」

(中時電子報)