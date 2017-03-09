周杰倫倫敦被捕獲 寵妻幫昆凌揉肩甜炸

周杰倫在倫敦被捕獲，當街溫柔幫昆凌揉肩。（圖／取材自微博）

天王周杰倫和昆凌婚後育有一女小周周（Hathaway），日前再宣布懷了第二胎兒子，湊成「好」字，受到大批祝福，而近日有網友在倫敦街頭巧遇周董夫妻倆，並目擊周董貼心幫老婆揉肩的畫面，閃瞎眾網友。

有微博網友在倫敦餐廳偶遇周杰倫和昆凌，周董和友人相談甚歡，甚至聊到仰頭大笑，氣氛看似相當歡樂，之後小倆口步出餐廳一前一後走著，寵妻的周杰倫伸出手揉揉老婆的肩，雖是愛人間平凡自然的互動，但網友看了仍直呼超甜，狂讚周董寵妻的溫柔舉止，令鐵粉羨慕不已。

(中時電子報)