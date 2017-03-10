贈獎》BY2《愛又愛》送流行潮流包

（圖／海蝶音樂提供）

（圖／海蝶音樂提供）

3首新歌 + 10首Remix

By2《愛又愛》LOVE²

MIKO X YUMI 第八張專輯

當夢先生 遇上桃花旗袍 哎喲 愛又愛

跨越 2017 By2 跳起來

2017.3.3 海蝶音樂 閃耀發行

（圖／海蝶音樂提供）

《桃花旗袍》

新中式R&B曲風+電力百分百桃花舞

你的桃花來了—華人最強雙胞胎唱跳組合BY2新年新推MV《桃花旗袍》化身桃花姬

桃花深處桃花塢，桃花塢現桃花姬，桃花姬舞桃色袍，桃花歌舞招來桃花緣。

想要來點正桃花嗎？冬日尚在，春已不遠，華人最強雙胞胎唱跳組合BY2借2017年新舊交替之際推出新歌MV《桃花旗袍》，在桃花將綻之際，為你祈福不一樣的粉色桃花緣。整體MV大量使用桃花元素和粉色桃系色彩，白光背景下的桃花園落花繽紛，BY2手持桃色油紙傘畫面清新脫俗，詩情畫意不過如此。MV片頭用科技特效仿製出了中國特色水墨渲染的色彩，箱琴的切分節奏帶出京劇唱腔開場，伴隨古箏悠揚瀟灑的古雅琴聲，桃色BY2姐妹身穿中國風桃花旗袍現身影像之中猶如化身桃花姬。

BY2與賴偉康大導演再續前緣，身穿「桃花旗袍」大秀桃花舞

此次音樂影像的導演是在業界一直被尊譽為「MV教父」的大導演賴偉康，得此稱號不僅因為他曾為周杰倫，孫燕姿，王菲，張學友等無數知名明星拍攝過音樂影像，更因為他出道二十餘年為藝人拍攝創造的經典之作早已不計其數。因為之前的合作，賴導可謂是一路見證著BY2的成長，此次BY2有幸再與大導演賴偉康續緣合作攝製《桃花旗袍》，大手筆之下的影像畫面美輪美奐，服裝造型各方面也是美到讓人眼放桃心。清新脫俗、嫵媚妖嬈…各色風格的「桃花」任你挑選：MV中這對姐妹花光服裝就設計有八套之多，風格採用中國旗袍和現代服飾特點相結合，發飾妝容更是結合了古今特色，討喜之餘頗有穿越之感。「只羨鴛鴦不羨桃花仙」說得好不如唱得好，好歌好舞一齊上：兩朵姐妹花化身衣袂翩翩桃花滿面的桃花姬，全程大跳桃花舞蹈，歌舞間緣自來到。「江山如畫如此多嬌，怎可一人赴天涯海角」？穿上那件桃花旗袍，BY2為你招來新年桃花緣！

（影音／取自海蝶音樂/太合音樂 Taihe Music Youtube）

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活動日期：3月10日下午2時～3月23日下午2時截止

◎ 活動辦法：

1.請登入臉書帳號，按【中時電子報】粉絲專頁讚

2.在本頁下方留言板留言：「BY2《愛又愛》化身桃花姬，為你招來新年桃花緣！」

◎ 獎品：

羅賓諾時尚流行潮流包 (款式隨機出貨)

★贊助單位: 羅賓諾國際事業

◎ 得獎公佈：3/23 下午2時後公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領

2017年3月24日中午12時～3月30日下午5時（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」，撥打電話(02)2308-7111轉分機2570領取。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)