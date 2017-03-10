繳卡費、帳單分期 手機一次完成 還有刷卡金300元回饋(達志)

帳單服務新紀元！遠東銀行為了方便遠東快樂信用卡持卡人便利繳卡費，與景丞科技合作推出遠東商銀手機帳單，互動式科技，友善界面，持卡人用手機就能完成各種金融服務。

遠東商銀推動數位金融不遺餘力，這次結合長期深耕於帳單應用及金融科技新服務的景丞科技合作開發金融e化服務，利用這個平台可直接連結遠東商銀的遠銀i兌換、遠銀i申請，持卡人不必切換各種APP，一機在手、盡享數位生活。

小王是標準數位生活通，凡事以智慧型手機搞定，搜市場資訊、購物、金融交易、訂機票、訂房，全都手機完成。有了遠銀的手機帳單，小王不必再為跑銀行繳費煩惱，每月透過手機簡訊收到遠東快樂信用卡帳單，不怕錯過繳費日，直接由簡訊上的URL連結個人專屬帳單網頁，就看到帳單內容，直接線上使用活存帳戶繳卡費或用手機條碼到全家便利商店繳款，方便又快速。

如果當期帳單消費太多，想要分期，那更簡單。動動手指就可利用獨家線上服務－帳單分期即時申辦，做好個人理財規劃，輕鬆享受數位便利生活。首次申辦手機帳單並完成登錄，刷卡消費滿額再享刷卡金300元回饋，節能減碳做環保，還有300小確幸。

好處不只這些，小王的食衣住行育樂都圍繞遠東生活圈，遠東快樂信用卡內建HAPPY GO、eTag、happycash有錢卡，四卡合一，整合遠東12大關係企業優惠與回饋；使用friDay錢包綁定遠東快樂信用卡，未來可在遠東集團旗下11大零售通路、特約合作商店以條碼/QR Code型式付款，甚至繳停車費、行動商城購物、訂電影票，串聯日常生活需求。

從手機帳單，小王可以直接進入遠銀i兌換，將平常刷卡消費累積的HAPPY GO點數換刷卡金、換咖啡、換美食餐券，天天都快樂。

(中時電子報)