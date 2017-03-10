尼泊爾巴士衝出道路撞毀 至少24死

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地方官員表示，1輛過度擁擠巴士今天在尼泊爾偏遠西部衝出道路撞毀，造成至少24人死亡。

地方官員哈瑞爾（Suman Kharel）告訴法新社，那輛巴士在賈賈科特縣（Jajarkot district）衝出道路，16人當場死亡，另8人於送醫後不治。

他又說，最接近事故地點的縣醫院疲於應付大量傷者湧至，部分傷者被送往其他縣救治。另1名地方官員鮑德爾（Krishna Chandra Paudel）說：「那家縣醫院擠滿傷者，我們仍在事故現場搜索。」

地方官員說，巴士上約有50名乘客，並把事故歸咎於超載。

鮑德爾表示，那輛巴士的維修也不良。1060310

(中央社)