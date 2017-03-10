侵駭機密外洩 亞桑傑譏中情局不稱職
維基解密網站創辦人亞桑傑（Julian Assange）今天指控，美國中央情報局將其侵駭網路的機留保存在同一處，「不稱職到令人驚駭程度」；並表示，他將與科技大廠合作開發修正程式。
亞桑傑在厄瓜多駐英國大使館發出的串流直播記者會中說：「這是個歷史性且駭人的不稱職作法，既然建立了這麼1個駭客軍火庫，卻全數保存在同一個地方。」
他自2012年便藏匿在倫敦厄瓜多使館，以逃避法律追究。
他說：「網路武器不可能有效控制．．．一旦創造出這種武器，最後就會失去。」
他說，關於中情局（CIA）的駭客作業，維基解密網站（WikiLeaks）還掌握到「其他許多情報」，但將等到網站方面與科技大廠談論過修正程式後，才會公布。
亞桑傑說：「我們決定與他們合作，以使他們能獨享我們掌握的額外技術細節，以便開發並推出修正程式。」
「我一旦將此資料解除威脅，就會針對目前情況公布進一步細節。」1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。