侵駭機密外洩 亞桑傑譏中情局不稱職

我要評比

維基解密網站創辦人亞桑傑（Julian Assange）今天指控，美國中央情報局將其侵駭網路的機留保存在同一處，「不稱職到令人驚駭程度」；並表示，他將與科技大廠合作開發修正程式。

亞桑傑在厄瓜多駐英國大使館發出的串流直播記者會中說：「這是個歷史性且駭人的不稱職作法，既然建立了這麼1個駭客軍火庫，卻全數保存在同一個地方。」

他自2012年便藏匿在倫敦厄瓜多使館，以逃避法律追究。

他說：「網路武器不可能有效控制．．．一旦創造出這種武器，最後就會失去。」

他說，關於中情局（CIA）的駭客作業，維基解密網站（WikiLeaks）還掌握到「其他許多情報」，但將等到網站方面與科技大廠談論過修正程式後，才會公布。

亞桑傑說：「我們決定與他們合作，以使他們能獨享我們掌握的額外技術細節，以便開發並推出修正程式。」

「我一旦將此資料解除威脅，就會針對目前情況公布進一步細節。」1060310

(中央社)