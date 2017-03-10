WBC》中華隊英勇抗韓 外媒讚WBC最佳比賽
中華隊本屆經典賽最後一役抗韓失利，首席教練吳復連表示大家已經盡了最大努力，而他們的奮戰也的確讓世界看到了。美媒《雅虎體育》總結A組戰況，大力稱讚「即使兩隊無法晉級，這仍是經典賽最精采的比賽。」
「落後的中華隊始終能夠神奇地縮小差距，一路殺到8-8延長賽，直到韓國第10局的兩分炮才耗盡了中華隊的力量。」該文表示，很難指出這場台韓之戰的亮點，因為每一個環節都是亮點。「這就是經典賽該有的模樣。」
該文還譏諷MLB Network沒有眼光，「當第2局中華隊從0-6劣勢開始反攻時，就證明MLB Network的眼光有多麼差勁。」MLB Network選擇播出中國大陸對戰澳洲，而略過了台韓之役，因為中澳之役對B組戰況有影響。「中澳兩隊的戰力實在相差太多，只看比數結果就好了。」
相較之下，連吞兩敗的中華隊與韓國隊反而展現了無比的拚鬥意志，正如郭總賽前所言，「比賽沒有放棄的，一定全力以赴。」郭總因黃勝雄的觸身球遭主審驅逐出場，接手的首席教練吳復連仍與將士齊心將韓國逼入延長賽。
《雅虎體育》讚揚兩隊將士「全心投入，真正為榮譽而戰。場邊的觀眾也熱烈回應，表示大家在乎這場比賽，這不正是我們舉辦經典賽的本意嗎？」並將陳鏞基7局下的追平安評選為「本日必看好球」，同時也惋惜中華隊的失利，「很遺憾我們不能讓兩支球隊都獲勝。」
(中時電子報)
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