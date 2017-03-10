防CIA駭入 阿桑奇將助科技公司
維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)今天宣示，願意協助高科技公司防堵美國中情局CIA的駭客工具。
維機解密日前披露大量文件，稱CIA利用高端的科技駭入智慧型手機、電腦還有網路電視盒等裝置，讓各界大感震驚。阿桑奇今天透過影片出席一場網路記者會時透露，一些科技公司正在詢問維基解密，想知道更多CIA網路情報竊取工具的細節。
阿桑奇今天公開回應指出，「我們已經決定要與科技公司合作，提供給他們獨家的管道進入這些我們取得的詳細科技內容，以便找出修補的方法。一旦科技公司有了修補方案，我們就會把這些駭客工具的資料向外界公布。」
維基解密此舉點出了消費者隱私與國家安全之間的衝突。對於高科技公司而言，勢必要保護其產品免受政府的入侵，以保住商譽與消費者之信任；對於情報機構而言，又需要對激進組織的裝置加以破解才能取得情報。
對於阿桑奇今天的宣布，美國中情局CIA發言人Heather Fritz Horniak回應指，「我們已經說過，阿桑奇並非事實和廉潔的堡壘，不管阿桑奇與其同盟怎麼努力，CIA還是要積極的收集海外情報以保護美國人免受恐怖分子、敵對國家以及其他敵人的威脅。」
維基解密日前爆料指出，CIA有大批高端技術，可以駭入蘋果的iPhone、微軟的視窗、Google的安卓系統、三星的智慧電視以及各種社交app等。CIA對有關指控不予置評。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。