防CIA駭入 阿桑奇將助科技公司

維基解密創辦人阿桑奇今天召開網路記者會，宣布將助科技公司找出防止CIA駭入其產品的方法。(圖:美聯社)

維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)今天宣示，願意協助高科技公司防堵美國中情局CIA的駭客工具。

維機解密日前披露大量文件，稱CIA利用高端的科技駭入智慧型手機、電腦還有網路電視盒等裝置，讓各界大感震驚。阿桑奇今天透過影片出席一場網路記者會時透露，一些科技公司正在詢問維基解密，想知道更多CIA網路情報竊取工具的細節。

阿桑奇今天公開回應指出，「我們已經決定要與科技公司合作，提供給他們獨家的管道進入這些我們取得的詳細科技內容，以便找出修補的方法。一旦科技公司有了修補方案，我們就會把這些駭客工具的資料向外界公布。」

維基解密此舉點出了消費者隱私與國家安全之間的衝突。對於高科技公司而言，勢必要保護其產品免受政府的入侵，以保住商譽與消費者之信任；對於情報機構而言，又需要對激進組織的裝置加以破解才能取得情報。

對於阿桑奇今天的宣布，美國中情局CIA發言人Heather Fritz Horniak回應指，「我們已經說過，阿桑奇並非事實和廉潔的堡壘，不管阿桑奇與其同盟怎麼努力，CIA還是要積極的收集海外情報以保護美國人免受恐怖分子、敵對國家以及其他敵人的威脅。」

維基解密日前爆料指出，CIA有大批高端技術，可以駭入蘋果的iPhone、微軟的視窗、Google的安卓系統、三星的智慧電視以及各種社交app等。CIA對有關指控不予置評。

(中時電子報)