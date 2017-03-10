波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
儘管祖國波蘭強力反對，圖斯克（Donald Tusk）今天仍順利連任歐洲理事會主席，他誓言在英國脫離歐洲聯盟之後，將盡力讓歐盟「更完善」。
法新社指出，27位歐盟領袖在布魯塞爾峰會投票，決定讓波蘭前總理圖斯克續任兩年半的任期，只有波蘭投反對票。
美聯社報導，比利時總理米歇爾（Charles Michel）透過推特向圖斯克「恭賀」，圖斯克也以推文表達感謝之意。
波蘭政府由於對政治死敵圖斯克不滿，力主這項人事決定應延後，但其他歐盟領袖的意見勝出，堅持認為沒有必要延期決定。
法國總統歐蘭德（Francois Hollande）呼應歐盟28位領導人當中許多人的看法表示：「當其他所有國家都支持時，我看不出一個國家要如何反對這項解決方案。」
不過波蘭總理席多（Beata Szydlo）說，這種舉動將傷害歐盟從英國脫歐後重新組合的努力。席多所屬的法律正義黨（PiS）很厭惡圖斯克。1060310
(中央社)
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