經典賽成眾矢之的 郭泰源女挺身為父
中華隊兵敗經典賽，總教練郭泰源成為眾矢之的。郭泰源的女兒郭思瑜今天凌晨在臉書發文為父親反駁，她拜託大家別再罵了，大家都愛台灣棒球，「最需要我們一心一意的支持！」
郭思瑜曾經到球場獻花給郭泰源，受到父親的影響，臉書上也滿滿與郭泰源互動的貼文。這次中華隊在經典賽3連敗出局，網路上有許多不滿郭泰源的聲浪，郭思瑜昨晚先在臉書上呼籲大家停止謾罵，凌晨又發文護父。
她在臉書上說，「我爸爸希望中華隊贏不比台灣的任何一個人少」，她說，從她有記憶開始，郭泰源就在為台灣盡一份心力，就算他在日本當軟銀教練的時候，他依舊心念著台灣，「他真的很愛很愛台灣，這是沒有人可以質疑的。」
郭思瑜又說，記得2015年林智勝打出3分全壘打贏古巴的時候，她在桃園機場第一航廈，聽到身邊傳來各種歡呼，發現每個人都在看直播，「我想這就是棒球最讓人感動的時刻」；沒有人希望輸球，真的，沒有人。
郭思瑜在臉書上說，記得那種衝動記得那雞皮疙瘩全台人民歡聲雷動的感動嗎？「這是我們台灣棒球，最需要我們一心一意的支持！」
她在臉書上拜託大家別再罵了，有些愧疚有些難受他們都在承擔，他們沒有僥倖也沒有任何一絲一毫的不在乎。大家都愛台灣棒球，熱愛著棒球，用生命在打每一場比賽。
郭思瑜也指出，郭泰源真的很辛苦，並沒有表面上看的那樣輕鬆，也很認真的在為每一場比賽做努力。不應該再遭受謾罵批評，做不好的相信他們都知道哪裡該改進，「我只希望大家可以多一點正面力量，好嗎？」
最後郭思瑜也對郭泰源說，「爸爸，辛苦你了，真的辛苦你了，台灣有你真好，我愛你。」1060310
(中央社)
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