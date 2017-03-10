NBA》遭柯瑞挑釁 綠衫軍菜鳥很困惑

勇士隊柯瑞攻下23分、6助攻與5籃板。(美聯社)

塞爾提克9日以99-86攻破勇士主場，第3節結束前勇士隊柯瑞成功甩開了綠衫軍傑倫布朗的貼身防守，投進了超前的三分球。柯瑞進球之後還不斷挑釁，用手指著傑倫布朗說了很多話，但是傑倫布朗逕自走回板凳區而沒理會。

「我很驚訝，」傑倫布朗賽後說不曉得柯瑞為何要針對他，「我沒有怎樣啊，我只是盡力防守。他那記進球很漂亮，挑釁也很『萌』(cute)，我認為他沒有說話，他只是用手指指著我而已。」當時柯瑞以一個俐落的假動作騙開布朗，於弧頂投進三分球。綠衫軍主將艾塞亞湯瑪斯打趣說，肯定是傑倫布朗先嗆了柯瑞才會這樣，「布雷德利也防守柯瑞，但柯瑞就沒有針對布雷德利。」

不過柯瑞得意沒有多久，因為他在第4節得分掛零，且有兩次失誤和1個犯規，勇士全隊在末節只得12分，以兩位數的差距敗給綠衫軍。傑倫布朗說：「我認為柯瑞那樣只是要激勵士氣，我很高興最後是我們贏了。」

(中時電子報)