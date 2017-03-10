第ㄧ州 川普新禁令 夏威夷提告
美國總統川普六日再次簽署經過修正的新版行政命令，取消伊拉克公民入境禁令，僅限制新申請入境簽證的伊朗、敘利亞等六國公民6個以穆斯林為主國家的人民入境美國， 以及暫停收容難民。夏威夷州檢察官8日向檀香山（Honolulu）聯邦法院提起訴訟，要求暫緩實施新版移民禁令成為對這項新禁令提告的美國首州。
夏威夷州檢察長金士敬（Doug Chin）昨晚表示，雖然新禁令有所修改，但內容其實大同小異還是用國家安全當藉口，來阻止移民、難民入境。金士敬表示：「法院上回未容忍川普政府欺騙司法 系統，這次也不應支持。」他將力爭在3月16日新版移民禁令生效之前，贏得臨時限制令。
川普一月簽署名移民禁令，限制伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門等七個以穆斯林為主的國家公民入境，而現在新命令只將伊拉克拿掉，其餘六國仍在名單之中。
(中時電子報)
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