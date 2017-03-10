紐大高材生吸毒暴斃亡 毒品竟是小模男友提供
毒品又奪去一條年輕生命！30歲吳姓女子上月與30歲周姓男友及另對情侶一起到永和某汽車旅館開毒趴，吳女疑吸毒暴斃身亡，豈料，提供毒品的情侶隔天又到中和開毒趴遭逮，警訊後依過失致死及毒品罪嫌將周男送辦，吳女死因將待驗屍報告出爐。
警方調查，吳女與周姓男友上月23日凌晨先到永和某摩鐵休息，找來26歲張姓男子及24歲蕭姓女友帶毒品來一起同房開毒趴，當日下午3時許，其他人發現吳女失去生命跡象，周男趕緊叫計程車將她送醫，張、蕭兩人慌張離開。
吳女送醫宣告不治，醫院發覺死因不單純通報警方，警方帶著周男返回摩鐵房內搜索，查獲10包毒品咖啡包以及10粒搖頭丸。周男坦承，毒品是向張男以8000元購買。
吳女家屬得知噩耗一度衝至派出所要毆打周男，遭警方制止，警訊後依過失致死及違反毒品危害防制條例移送法辦。據了解，吳女畢業於美國紐約大學，個性活潑擔任精品銷售業務，周男擔任廚師，兩人交往十餘年。
誇張的是，提供毒品的張男和蕭姓女友隔日又轉往中和繼續開趴，警方臨檢時，蕭女一度在床上裝睡、叫都叫不醒，警員正要叫救護車時又突然清醒，訊後依違反毒品危害防制條例法辦，將進一步釐清張男與死者吳女死因的關聯性。
據了解，蕭女外貌甜美、身材姣好，在臉書中擁有超過2000名追蹤者，時常在臉書中貼出參展的甜美照，還有網友替她取名「小昆凌」，她與死者吳女為朋友關係。
蕭女的臉書疑似已關閉，但她的IG仍持續PO文，一周前還寫下「清者自清，一切都會好的。」並告訴朋友媒體寫的都不是真的。
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(中時)
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