報導：伊朗成功試射彈道飛彈

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伊朗半官方法斯通訊社（Fars）今天報導，伊朗的革命衛隊已成功試射一枚彈道飛彈。

這項報導引述革命衛隊航空師指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）將軍指出，這枚飛彈從250公里外摧毀目標。報導指出，這枚荷莫茲2號（Hormuz 2）海基彈道飛彈是在上週試射。

法斯通訊社說，荷莫茲2號能夠在300公里範圍內精準命中浮動目標。1060310

(中央社)