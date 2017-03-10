你丟我撿！毒蟲丟包毒品 好心民眾拾起

警方發現包包內有大批毒品等證物。（葉書宏翻攝）

25歲廖姓男子日前開車搭載陳姓男子行經新北市板橋區四川路二段，保大第二中隊小隊長蔡孟坤等巡邏時發現車輛尾燈未亮上前盤查，廖嫌先是假裝配合慢慢靠路邊行駛，突然從車門丟出一個小包包，再慢慢停車受檢。

正當員警在檢查車上有無可疑不法的物品時，廖嫌還以為神不知鬼不覺地丟掉包包沒被發現，而且還有恃無恐地接受警方盤查，一旁的路人竟然好心地撿起包包交給警察，嫌犯見狀當場傻眼。

警方發現，被丟棄的包包內有二級毒品安非他命6包（總毛重12.93公克）及三級毒品K他命11包（總毛重14.2公克）。毒犯原本以為丟出毒品就可逃過一劫，沒想到丟出的小包包卻被一位好心路人拾獲交給員警，並表示親眼所見包包從該車內丟出，一開始犯嫌皆矢口否認該包包不是他們的，直到警方調閱監視器畫面，犯嫌才坦承不諱。訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方呼籲，毒品為犯罪之淵藪，不可輕易忽視毒品的危害，以免對人體造成永久傷害，一日染上毒品，終身遺害自己、家庭及社會大眾，要勇敢向毒品說「不」。

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(中時)