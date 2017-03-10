高雄首家智能照護受恩日照中心揭牌營運　以智慧科技設備照護長輩

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日舉行揭牌典禮，可收托30名長輩，目前已收托13名。圖為照護人員帶領長輩們在1樓大廳多功能活動區互動玩拋接球遊戲。（王錦河攝）

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日揭牌營運，圖為最大間的菊套房有22坪，設有多項人性化的安全設施，平日收費3000元。（王錦河攝）

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日揭牌營運，圖為最大間的菊套房有22坪，設有多項人性化的安全保護設施，平日收費3000元。（王錦河攝）

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日揭牌營運，圖為最大間的菊套房有22坪，設有多項人性化的科技設施，連衛浴空間也寬敞，還有洗衣機，平日收費3000元。（王錦河攝）

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日揭牌營運，圖為3樓約140坪，設有1大3小共4間房，公共客廳空間寬敞明亮，設有多項人性化的安全設施。（王錦河攝）

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日揭牌營運，圖為3樓設有1大3小共4間房，公共客廳空間寬敞明亮，設有多項人性化的安全設施。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心3樓無障礙公共衛浴空間寬敞明亮。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心3樓公共空間還設有理髮室。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心1樓大廳多功能活動區約140坪，空間寬敞明亮，設有多項人性化的科技設施。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心1樓大廳多功能活動區約140坪，空間寬敞明亮。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心可收托30名長輩，目前已收托13名。圖為照護人員帶領長輩們在1樓大廳多功能活動區互動玩拋接球遊戲。（王錦河攝）

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日揭牌營運，圖為4樓大數據管理中心能與1、3樓各空間設置的多項科技設備相連，包括360度熱軌機感應器和人臉辨識攝影機等。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心4樓大數據管理中心能與1、3樓各空間設置的多項科技設備相連。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心3樓的松雅房有9坪，設有智慧床墊，平日收費1500元。（王錦河攝）

高雄受恩日間照顧中心3樓的松雅房有9坪，設有智慧床墊和磁簧開關門，廁所空間寬敞明亮，平日收費1500元。（王錦河攝）

高雄首家運用智能科技設備的受恩日間照顧中心9日舉行揭牌典禮，可收托30名長輩，目前已收托13名。（王錦河攝）

高雄首家運用智慧科技設備以智能照護為主的受恩日間照顧中心9日舉行揭牌典禮，可收托30名長輩，目前已收托13名，是社會局輔導辦理的高雄第17家老人日照中心。

位於高雄三民區明誠一路的受恩日間照顧中心共有4層樓，除2樓規劃為辦公室外，1樓大廳設計為多功能活動區和開放式無障礙廚房共約140坪，空間寬敞明亮，設有多項人性化的科技設備，包括360度熱軌機感應器、人臉辨識攝影機、空氣品質感測器等；3樓共約140坪，設有1大3小共4間房、無障礙衛浴、理髮室、公共客廳空間寬敞明亮，最大間的菊套房有22坪，設有多項人性化的安全防護設施，平日收費3000元，另外3間松、竹、梅為雅房約9坪，松雅房設有智慧床墊、磁簧開關門等設施和寬敞的無障礙廁所，雅房平日收費1200至1500元；4樓大數據管理中心能與1、3樓各空間設置的多項科技設備相連，包括360度熱軌機感應器和人臉辨識攝影機。受恩日照除提供生活照顧和餐飲外、也有交通接送、身心機能活化運動等服務。

受恩日照中心將照護服務結合智慧輔助器具，例如智慧藥盒能提醒長輩用藥；智慧手環可記錄長輩心律頻率和睡眠情況；智慧人臉辨識會自動記錄長輩在中心內活動情形。此外結合科技系統隨時掌握並彙整長輩生活作息與健康數據，例如血壓機測量完後能立即將數據上傳至雲端系統，建立線上管理平台，相關數據皆能及時收集彙整，這種智慧照護服務方式能提供長輩及家屬專業建議並提升照護品質。

受恩日照中心收費標準是根據長輩失能程度收費，每月照顧服務費從13000至18000元不等，其他相關服務費用例如餐費、交通費、沐浴服務則另計，社會局依據長輩失能程度和福利身分別核定補助照顧服務費從3500至18000元不等。

高雄市長陳菊9日在社會局長姚雨靜和受恩工作人員陪同下參與揭牌典禮並入內參觀，陳菊表示台灣已邁入高齡老化社會，高雄市近278萬人口中，65歲以上老人就有37萬多人，占全市人口13%，三民區是高雄人口數第2多的行政區，人口近34萬5千人，其中老人有4萬5千多人，占比13.2%。高雄市府因應長照2.0上路，配合中央政策提供更多的長照服務資源，讓長輩活得有健康有尊嚴並感受溫暖照顧。

社會局表示因應高齡人口急速增加，為照顧更多長輩，目前高雄已有4家多元照顧服務中心、4處家庭托顧、32家居家服務單位、33處日間托老服務、154間長期照顧機構和17家日間照顧中心，梓官區日間照顧中心也將於3月16日揭牌營運。目前高雄市日照中心可收托539位長輩，收托率為63%，仍有收托名額，有日間照顧服務需求的高雄市民可洽詢社會局老人福利科3344885-3或長期照顧管理中心全台單一號碼：4128080。

(中時)