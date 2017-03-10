是女孩！ 祖克伯激動宣布再當爸

祖克伯今天宣布，與妻子將迎來家中的新成員，女兒麥克斯也要做姐姐了。圖為祖克伯夫婦生第一胎時發布的照片。(照片取自祖克伯臉書)

臉書創辦人祖克伯今天宣布將迎來第二胎，也是個女孩，他張貼自己小時候跟姊妹們的合照，宣揚姊妹情深以及女性的偉大。(照片取自祖克伯臉書)

祖克伯在臉書上張貼妻子普莉希拉• 陳（Priscilla Chan）和姐妹們的兒時合照。(照片取自祖克伯臉書)

臉書創辦人兼執行長祖克伯(Mark Zuckergerg)今天在他的臉書上宣布再度當爸，和妻子普莉希拉• 陳（Priscilla Chan）迎來第二個寶寶，也是個女孩。

祖克伯今天在臉書上發文稱「普莉希拉和我很開心地要跟大家分享，我們將迎來另一個女寶寶。」祖克伯表示，兩人經歷了很多困難才懷上老大麥克斯(Max)，因此也不確定是否還能有另外一個小孩，「當妻子和我發現她再度懷孕時，我們首要的希望就是這是個健康的寶寶，下一個希望就是想要個女孩。」

對於女兒將有個妹妹而且姊妹倆可以作伴，祖克伯激動的說：「我真的想不到還有甚麼比有姊妹是更好的禮物」。

祖克伯並在臉書上張貼4張照片，分別是他與妻子和各自姊妹的兒時合照。祖克伯說自己就是跟著3個姊妹長大的，而她們教他要向聰明堅強的女性學習，也教會他好多的知識和技能，「她們不僅是我的姊妹也是我最好的朋友」。

祖克伯也透露妻子普莉希拉有2個姊妹，她們教會她家庭的重要，關心彼此還有努力工作。「她們互相扶持，作為家中第一代的大學生，還有之後從事醫療和商業的職業生涯等，彼此有好多自己才知道的笑話，她們不僅是手足，也彼此了解。」

祖克伯並在臉書盛讚女性的偉大，他表示，「我們都是在生命中因為有了堅強的女人而變成更好的人，像是姊妹、母親和朋友。我迫不及待要迎接我們家的新成員，也會盡一切努力養育出另一個堅強的女性。」

(中時電子報)