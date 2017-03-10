美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
美國新任環保署長普魯特（Scott Pruitt）今天說，二氧化碳不是全球暖化的主因。這項立場與科學界對氣候變遷的共識明顯背道而馳。
普魯特和化石燃料業的關係眾所周知，過去擔任奧克拉荷馬州檢察長時，即多次控告過環保署。
法新社報導，普魯特對CNBC表示：「我認為，要精準評估人類活動對氣候的影響是非常具有挑戰性的工作，各方對受影響的程度存在巨大分歧，因此，我不會同意那是我們所見全球暖化的主要因素。」
「我們必須繼續辯論，並持續檢討及分析。」
普魯特的立場與科學界的不一致。全球大約97%科學家同意，以石油、氣體與煤炭等化石燃料燃燒為主的人類活動，是地球數十年來氣溫急速上升的主要禍首。
過去連續3年，全球氣溫均打破現代紀錄。1060310
(中央社)
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