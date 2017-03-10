NBA》離家近 羅斯對公鹿隊有興趣
尼克隊9日以92-104敗給地主公鹿隊，不過主控羅斯表現優異，出手16次命中13球，攻下26分與6助攻。《紐約郵報》指出，羅斯在季外將首度成為自由球員，離他家鄉芝加哥不遠的公鹿隊有機會成為他的新家。
羅斯在賽前說，公鹿隊主場「有家的感覺」，因為布雷德利中心球館位於威斯康辛州的密爾瓦基，其南方就是芝加哥所在的伊利諾州，兩座城市正好都在靠近州邊界的位置，距離並不遠。「車程只要90分鐘，可以讓我的家人來觀戰，儘管他們很少會來。」
羅斯效力紐約尼克，他的家人仍住在芝加哥，之前引發騷動的「蹺班事件」就是因為羅斯太想念家人而跑回家去。很多球員對於家鄉都有特殊的情感，「魔獸」霍華在季外加盟家鄉的亞特蘭大老鷹隊，讓他母親非常開心。對於羅斯而言，如果回不去芝加哥公牛，轉到密爾瓦基公鹿似乎也不錯。
現任公鹿隊總教練奇德(Jason Kidd)是一代名將，羅斯對他印象深刻，「我直到上大學都還在看奇德打球。」現在的問題是公鹿隊團薪已經飽和，如果前鋒孟羅(Greg Monroe)願意跳脫下季1800萬美金球員選項，公鹿才能簽下羅斯。
(中時電子報)
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