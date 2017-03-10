研究：早餐是「危險的一餐 」吃了易變胖、猝死

最新研究指出，早餐是危險的一餐，吃了會便胖、增加猝死風險。（達志影像）

對許多人而言，「早餐」可說三餐中最重要的一餐，除是一整天活力來源，讓人更健康、工作求學更有活力。然英國最新科學研究卻打破這個觀念，從醫學數據指出，早餐是危險的一餐，吃了會便胖、增加猝死風險。由於這研究結果和大家過往印象大不同，在網路上引發熱議。

英國《spectator》網站報導，劍橋大學臨床生物化學教授Terence Kealey近來出版的新書《Breakfast is a Dangerous Meal（早餐是危險的一餐）》提出若干醫學證據詳述吃早餐對健康有害，引發健康界、醫學界熱烈討論。

該書研究指出，人們起床後沒多久，此時正是荷爾蒙皮質醇（cortisol）分泌高峰期，如此時進食吃早餐，體內胰島素會升高。事實上，人體內的皮質醇讓我們醒來，但基於不明的原因，它使得人體對胰島素產生抗性，如再吃早餐，體內胰島素會升高，甚至比午餐與晚餐高，讓「胰島素抗性」更嚴重。

而「胰島素抗性」是一㮔導致許多人死亡的生理狀況。在脂肪細胞內，胰島素抗性導致儲存的甘油三酸酯的水解，進而提高血漿內自由脂肪酸的含量。如三高（高血糖、高血脂、高血壓）、肥胖、膽固醇或三酸甘油脂過高的患者都可能因「胰島素抗性」導致心肌梗塞、腦中風猝死，甚至提高癌症風險等。

另該書研究也指出，吃早餐會讓人變胖，早上8～9點吃早餐，不到4、5個小時後又會再吃午餐，反而因吃了早餐，讓人們下午時又會感覺到餓，又吃了下午茶。多餐反倒讓人胃口大開，讓體內吃進增進更多「卡路里」，如沒搭配適當運動，久而久之就會發胖。

因此該書建議，一天吃只要午、晚兩餐即可，這樣較不會增加身體負擔，以時間週期來說，人體可有一整個晚上、早上時間復元。如先天體質上，早上不易感到飢餓的人，為健康著想，最好不該硬吃早餐。如非吃早餐不可，作者建議，最好避開澱粉食品，因澱粉是讓胰島素升高主因，建議可吃雞蛋、優格與蔬果。

然該書所提出的研究結果和過往大家印象大相逕庭，在網路上也備受關注。支持吃早餐的網友認為，早餐是開啟一天活力的「金鑰」！可加速體內新陳代謝的進行，藉由攝取熱量提高學習能力與工作效率；但也有支持此書的網友說，現代食物多高熱量、高油脂，如僅吃午、晚餐，能讓身體休息一整晚跟早上，這樣也不易發胖。

(中時電子報)