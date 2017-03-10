白宮轟歐巴馬健保「三落空」
白宮今天發表聲明稱，雖然「歐巴馬健保法」通過已7年了，不僅沒有達成其所承諾的降低保費，反而大幅增加保費，而且健保項目選擇也減少了，導致更多的美國受保病患大幅退出健保制度。
目前美國國會正就聯邦眾議院共和黨人提出的歐巴馬健保替代方案展開討論。白宮聲稱，「歐巴馬健保法」是一災難性法案，它所造成的危害後果現在已經大量顯現出來了。
白宮稱，「歐巴馬健保法」的三大承諾：可將健保費降低、可維持其健保計畫、將不會對中產階級加稅。但是，這三大承諾都落空了。
白宮指出引述獨立的分析顯示：歐巴馬健保法實施以來，在去年，全美已有41州面臨健保費自付款增加，其中更有17州出現兩位數字的增加。全美幾近20%的美國人民只有一家健保公司提供歐巴馬健保計畫。
白宮聲明又稱，僅僅在去年一年之中，歐巴馬健保的一般保費已出現25% 增加，更慘的是，它已逼使28%的受保人因無法負擔而退出健保市場。今年的情況更糟，幾乎已有2千萬美國人選擇不要加入健保，其中，有六百五十萬人被迫付出罰款。
白宮指出，美國人民希望改變，而川普即因承諾要將「歐巴馬健保」廢止並予取代而獲選為總統的。川普總統現正與國會合作以達成這一承諾。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。