白宮轟歐巴馬健保「三落空」

在國會開始就取代歐巴馬健保的替代方案展開辯論之際，白宮發表聲明轟歐巴馬健保。(圖:美聯社檔案照)

白宮今天發表聲明稱，雖然「歐巴馬健保法」通過已7年了，不僅沒有達成其所承諾的降低保費，反而大幅增加保費，而且健保項目選擇也減少了，導致更多的美國受保病患大幅退出健保制度。

目前美國國會正就聯邦眾議院共和黨人提出的歐巴馬健保替代方案展開討論。白宮聲稱，「歐巴馬健保法」是一災難性法案，它所造成的危害後果現在已經大量顯現出來了。

白宮稱，「歐巴馬健保法」的三大承諾：可將健保費降低、可維持其健保計畫、將不會對中產階級加稅。但是，這三大承諾都落空了。

白宮指出引述獨立的分析顯示：歐巴馬健保法實施以來，在去年，全美已有41州面臨健保費自付款增加，其中更有17州出現兩位數字的增加。全美幾近20%的美國人民只有一家健保公司提供歐巴馬健保計畫。

白宮聲明又稱，僅僅在去年一年之中，歐巴馬健保的一般保費已出現25% 增加，更慘的是，它已逼使28%的受保人因無法負擔而退出健保市場。今年的情況更糟，幾乎已有2千萬美國人選擇不要加入健保，其中，有六百五十萬人被迫付出罰款。

白宮指出，美國人民希望改變，而川普即因承諾要將「歐巴馬健保」廢止並予取代而獲選為總統的。川普總統現正與國會合作以達成這一承諾。

(中時電子報)