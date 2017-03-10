全英羽球公開賽 戴資穎闖進女單8強

我要評比

台灣羽球一姐戴資穎今天在全英公開賽女單第2輪，以直落二擊敗日本對手三谷美菜津，挺進8強，下一戰將面對去年里約奧運銀牌得主印度的辛都（Pusarla Sindhu）。

法新社報導，大會頭號種子戴資穎第1局救回3個局末點，以27-25艱苦勝出；第2局則以21-11拿下，收拾三谷美菜津。

男單爆出大冷門，里約奧運金牌中國的諶龍第2輪以16-21、19-21，不敵世界排名第12的泰國選手坦農薩克（Tanongsak Saensomboonsuk）。

另一場男單賽事，馬來西亞名將李宗偉以21-18、21-18力克台灣好手王子維。1060310

(中央社)