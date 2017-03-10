德車站驚傳持斧攻擊事件 5人受傷
(07:25更新 三名嫌犯被捕)德國西北部城市杜塞道夫(Dusseldorf)的中央火車站，今早驚傳發生持斧攻擊事件，目前已知至少5人受傷，武裝警察已經封鎖現場，火車也過站不停靠該車站。
德國公共電台德國之聲(Deutsche Welle)表示，3名嫌犯已經被拘捕，但主要嫌犯試圖從牆上跳下以躲避追捕，但卻因此受重傷、無法接受訊問。另外兩人因為形跡可疑，所以遭到逮捕，但警方不確定他們是否真的涉及這起攻擊事件。
杜塞道夫警方表示至少5人受傷，其中一人傷勢嚴重，德國報紙《Rheinische Post》報導，傷者包括一名13歲的女孩。目擊者指出傷者已經被抬上擔架，送出車站。
目前中央車站和鄰近街道已被封鎖，以便警察搜捕嫌犯，所有發車和行經的火車都已經取消或是改道。
德國近來對潛在恐怖攻擊保持高度警戒，去年12月有人開大卡車衝撞柏林的聖誕市集，導致12人死亡。
(中時電子報)
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