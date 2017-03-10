MLB》艾瑞耶塔告誡後輩：甩棒就吃觸身球

藍鳥隊包提斯塔的甩棒動作爭議頗多。(美聯社資料照)

打者揮出令人振奮的關鍵全壘打時，往往難掩得意地做出慶祝動作，而最經典的莫過於帥氣地把棒子隨手一甩，大搖大擺地開始跑壘。小熊隊賽揚投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)告誡年輕球員：「甩棒是一種特權，別隨便嘗試。」

雖然大部分的投手都不能容忍甩棒，艾瑞耶塔卻比較「寬容」，他認為大牌球星是有資格這麼做的。「這要看甩棒的是誰了。年輕球員最好乖一點，在沒有贏得甩棒的特權之前就胡亂嘗試，等到下一次打席，投手就會瞄準你的肋骨。」

如果是包提斯塔(Jose Bautista)那樣的球員呢？艾瑞耶塔說：「你得向包提斯塔敬禮，因為他有這個權利在重要時刻展現情緒，並激起球迷的熱情。問題是青少棒的孩子們把我們當偶像，他們也學著甩棒，我認為這還是要有個界限。」

中華職棒「恰恰」彭政閔擊出長打時，習慣握住球棒跑向一壘，幾步之後才將球棒放掉。他解釋這是從小養成的習慣，將球棒丟在一壘側以免影響隊友回本壘，無形中也是對投手的一種尊重，他這個小小的習慣性動作博得眾人的一致好評。由此可見，球場上囂張地慶祝可以激起球迷熱情，但是謙虛的態度往往能獲得對手的尊重與更高的人氣。

(中時電子報)