比川普還高 第一夫人支持率上升
根據一項新的民調指出，自川普就任總統以來，第一夫人梅蘭妮亞的支持率上升了16個百分點，目前約有52%的美國人對梅蘭妮亞有好感，贏了丈夫川普的45%。
美國有線電視新聞網（CNN）和民調機構在3月1日到4日間通過電話進行，訪問1025名成年美國人，在8日公佈共同進行的一項調查顯示， 梅蘭妮亞在川普就職前支持率為36%，現在約有52%的美國人對梅蘭妮亞有好感，上升了16個百分點。
她的支持率在不同黨派內有顯著差別，86%的共和黨人支持她，民主黨只有22%。男性普遍比女性更喜歡梅蘭妮亞，58%的男性對她持正面觀點，女性為46%。而蜜雪兒在男性和女性中的支持率分別是68%和78%。
此外，在有大學學位的男性中有62%，沒有大學學位的男性中，有72%的人支持她，在接受過大學教育的女性中，梅蘭妮亞的支持率為46%；而在沒有大學學位的女性中，其支持率有55%。
(中時電子報)
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