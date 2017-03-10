MLB》A-Rod遭爆正與珍妮佛羅培茲約會
前洋基球星A-Rod雖然沒球可打，但有些事永不會改變，那就是他多采多姿的私生活。《紐約每日新聞》報導，A-Rod正與女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)交往，兩人被看到出雙入對已經4個月了，其實A-Rod去年才與矽谷大咖沃西琪(Anne Wojcicki)約會，現在他又把目光放回娛樂圈。
41歲的A-Rod與47歲的珍妮佛羅培茲目前都已離婚，並且各自有兩個孩子。A-Rod的前女友有許多是知名藝人，包括瑪丹娜、凱特哈德森、卡麥蓉狄亞茲，他在2002年與辛西亞結婚，後來A-Rod遭爆與前花花公子女郎出遊，加上狗仔隊日夜騷擾辛西亞，兩人的婚姻只持續到2008年。
A-Rod與珍妮佛羅培茲都是知名人物，早在10多年前就已認識，當時珍妮佛羅培茲還是音樂人馬克安森尼(Marc Anthony)的妻子。由於珍妮佛羅培茲的節目後台多次出現A-Rod的身影，媒體甚至開始以「J-Rod」來稱呼她，不過她本人目前對此仍保持低調，只說一切以孩子為先。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。