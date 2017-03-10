MLB》A-Rod遭爆正與珍妮佛羅培茲約會

前洋基球星A-Rod(左起)、珍妮佛羅培茲、馬克安森尼。(美聯社資料照)

前洋基球星A-Rod雖然沒球可打，但有些事永不會改變，那就是他多采多姿的私生活。《紐約每日新聞》報導，A-Rod正與女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)交往，兩人被看到出雙入對已經4個月了，其實A-Rod去年才與矽谷大咖沃西琪(Anne Wojcicki)約會，現在他又把目光放回娛樂圈。

41歲的A-Rod與47歲的珍妮佛羅培茲目前都已離婚，並且各自有兩個孩子。A-Rod的前女友有許多是知名藝人，包括瑪丹娜、凱特哈德森、卡麥蓉狄亞茲，他在2002年與辛西亞結婚，後來A-Rod遭爆與前花花公子女郎出遊，加上狗仔隊日夜騷擾辛西亞，兩人的婚姻只持續到2008年。

A-Rod與珍妮佛羅培茲都是知名人物，早在10多年前就已認識，當時珍妮佛羅培茲還是音樂人馬克安森尼(Marc Anthony)的妻子。由於珍妮佛羅培茲的節目後台多次出現A-Rod的身影，媒體甚至開始以「J-Rod」來稱呼她，不過她本人目前對此仍保持低調，只說一切以孩子為先。

(中時電子報)