鋒面影響 北台灣雨勢較大

中央氣象局表示，由於華南移入的水氣增多，加上有鋒面，今天全台降雨機率增加，北部及東北部雨勢較大，高溫僅攝氏18度左右。

今天天氣不穩定，全台降雨機率增加，尤其北部及東北部地區雨勢比較大，並可能伴隨雷聲，其他地區也有短暫陣雨出現，雖然有間歇雨停的空檔，但是下雨時雨會來得比較急。

溫度方面，雖然冷氣團減弱，溫度將回升，不過北台灣由於天氣較差，高溫僅18度左右，中南部及花東地區白天則溫暖一些，中午前後中部及花蓮地區約23至25度，南部及台東甚至能到26至28度；夜裡清晨的低溫，中部以北及宜蘭約15、16度，其他地方可達17度以上，雖然回升，但仍有涼意。

空氣品質預報資訊，中南部及金門地區為橘色提醒對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060310

(中央社)