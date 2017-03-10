氣溫緩升仍稍涼、中部以北雨不停！北海岸、宜蘭大雨特報

今（10日）受鋒面影響，全台下雨機率增！預估雨勢明早緩和。（達志影像／shutterstock提供）

早上早起就聽到雨聲、雷聲伴隨！今（10日）受鋒面影響，全台下雨機率增！氣象局也於今早針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布大雨特報。其他地區也有短暫陣雨出現，雖然有間歇雨停的空檔，預估這波雨勢明天會緩解，然外出最好攜帶雨具。

氣象局於今（10日）早針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發布大雨特報 。（圖取自氣象局APP）

雖下雨，不過氣溫可望回升一些！今天北部高溫18度左右，中南部及花東地區白天則溫暖一些，中午前後中部及花蓮地區約23～25度、南部及台東甚至能到26～28度。然早晚溫差大，夜裡清晨的低溫在中部以北及宜蘭約15、16度、其他地方可達17度以上，外出還需做好保暖工作。

今、明兩天台中以北、東北部、東部及澎湖、金門、馬祖沿海和空曠地區易有8至9級較強陣風，鄰近海域風浪大；明日金門、馬祖及台灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今天中南部及金門地區為橘色提醒對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒今天中南部地區紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

(中時電子報)