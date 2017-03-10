桃園龍潭某長照中心火警 4人死亡

我要評比

龍潭一處安養中心火警，有4人死亡。（楊明峰翻攝）

桃園市龍潭區龍元宮一處老人安養中心10日上午5時許驚傳火警，消防局獲報半小時撲滅火勢，桃園市政府消防局表示，現場救出9人，分送國軍桃園總醫院及平鎮壢新醫院，而有4人當場不幸在火場死亡。

(中時)