等待就業報告 美股小漲

我要評比

在受市場關注的美國就業報告出爐前，美股今天小漲，同時美國油價跌落每桶50美元以下，為12月以來首見。

道瓊工業指數終場上漲2.46點，或0.01%，收在20858.19點；標準普爾500指數上漲1.89點，或0.08%，收在2364.87點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲1.255點，或0.02%，收在5838.807點。（譯者：中央社徐睿承）1060310

(中央社)