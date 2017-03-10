企業環保獎 3／20宜蘭報名說明會

我要評比

第26屆中華民國企業環保獎選拔活動，自2017年4月1日接受報名，至5月15日止。為了增進參選事業單位了解報名作業與填表方式，環保署計畫於3月20日下午到宜蘭縣環保局第一會議室辦理東區報名說明會。

環保局長周錫福表示，企業參與中華民國企業環保獎，不但有助檢視企業推動環保成效，更可提升企業整體形象。凡評選獲獎者，將由環保署公開頒發獎牌表揚，歡迎縣內推動環保具有時機的事業單位踴躍報名。

(中時)