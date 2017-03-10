川普上任滿月 非法偷渡減4成

據美國政府最新公布的統計資料，自從川普上任以來，偷渡的非法移民人數下降了40%。(圖片取自美聯社)

據美國政府最新公布的統計資料，從1月至2月，偷渡的非法移民人數下降了40%，而國土安全部(DHS)部長凱利(John Kelly)則稱這都是總統川普(Donald Trump)施行邊界政策奏效的功勞。

國土安全部長凱利在聲明中說，以在美墨邊境拘捕和攔阻人數衡量的非法入境人數，在二月出現「前所未見的降低」，他強調：「自川普政府簽署行政命令，執行移民法後，每月逮捕人數和非法活動降至至少過去5年來新低。」

根據美國海關與邊境保護局紀錄顯示，1到2月非法移民遭逮捕人數通常會攀升10至20%，今年反而降低40％。「不被允許人士」越境人數從自1月的3萬1578人減至2月的1萬8762人，

他強調這些初期成果顯示，執法、嚇阻及廣泛的移民執法能造成衝擊。川普加強美國與墨西哥間邊境安全及誓言在美墨邊境築牆，顯示總統川普上任後祭出的嚴厲打擊非法移民政策已發揮作用。

(中時電子報)