埃及開羅貧民窟出土13世紀法老頭像
埃及和德國的考古學家在開羅東部發現了一塊長達8公尺的雕像，他們認為極可能是在雕刻3,000年前統治埃及的拉美西斯二世(Pharaoh Ramses II)。
根據英國《衛報》(Guardian)報導，埃及古物部長Khaled al-Anani表示，考古學家首先發現的是這座雕像的上半胸和下半頭，當他們移除下半頭後，又發現了皇冠、右耳和右眼的碎片。當地時間周四，在考古學家、埃及官員、當地民眾和媒體的注目下，下半頭被起重機從水裡抬了出來。
這些雕像殘骸發現的地點，是在工產階級眾多的Matariya區，該地區有許多未完成的建築工程，以及泥土道路。
拉美西斯二世是埃及第19王朝的第三個法老，在1279 BC到1213 BC年間統治埃及。他曾發動數起軍事行動，將埃及帝國的領土拓展到東至敘利亞、南至北蘇丹，英國詩人雪萊(Percy Bysshe Shelley)曾為他寫了一首詩。
這個埃及和德國考古學家組成的團隊也發現了另一座等人大小、石灰雕像的上半部，刻畫的疑似是拉美西斯二世的孫子賽提二世(Pharaoh Seti II)。
現在這些考古學家將先致力於挖掘出剩餘的雕像殘骸，再將它們修復回原貌。如果這些殘骸證實是拉美西斯二世的雕像，將會被移到將在2018年、即將在吉薩市(Giza)開幕的大埃及博物館(Grand Egyption Museum)的入口。
這個考古發現有望振興埃及的觀光業，自從2011年埃及發生政變以來，該國觀光業就受到不少打擊。造訪埃及的觀光客從2010年的147萬人以上，滑落到2011年的980萬人。2015年10月俄羅斯一架運載224人的客機，在行經紅海時遭炸彈擊落，也再度打擊了埃及觀光業，導致2016年第一季的訪客人數減少到幾乎是2015年同期的一半。
(中時電子報)
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