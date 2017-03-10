華盛頓州也加入 告川普新旅遊禁令
川普新旅行禁令又有麻煩？繼夏威夷對川普的新版旅遊禁令提出告訴後，華盛頓州9日也重新提告阻擋川普的旅遊禁令，要求禁止執行川普修訂版旅遊禁令，據了解，奧勒岡州、紐約州、麻州也要加入提告行列。
新川普修訂後的旅遊禁令預定在本月16日實施。命令暫停收容難民120天，以及暫停對敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、葉門和蘇丹人核發新簽證，原先在名單之列的伊拉克、擁有合法永久居民和有效簽證持有者則不在此限。
華盛頓州是美國第一個對川普舊版旅遊禁令提告的州，導致舊版旅遊禁令在全美暫停執行，華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）表示修改後的旅遊禁令依然違憲，並沒有縮小受影響者的範圍，新旅遊禁令也應暫停實行。
(中時電子報)
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