歹徒持斧頭攻擊5人 德杜塞道夫車站濺血

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德國警方告訴法新社，數名攻擊者今晚在西部城市杜塞道夫（Duesseldorf）主要火車站揮舞斧頭攻擊5個人，他們已逮捕兩名嫌犯，並警告其他嫌犯可能已逃離現場。

警方未透露被捕嫌犯細節或他們的可能動機。

警方發言人說，傷者未達命危程度。

路透社報導，這名發言人說：「我們並沒有使用『暴怒』或『恐怖分子』的字眼。」他另指出，目前沒有進一步攻擊的嚴重威脅，車站仍封鎖中。1060310

(中央社)