桃園安養中心火災 4死9傷

桃園市私立愛心長期照護中心安養中心今天清晨5時5分傳出火災，消防人員雖然在30分內撲滅火勢，但是有4人在送醫前已經沒有生命跡象，明顯死亡；另外9人受傷，陸續送醫急救。

桃園市政府消防局表示，龍潭區龍元路愛心長期照護中心安養中心清晨發生火警，火勢迅速悶燒，消防局四大隊龍潭分隊獲報後立即出動47輛消防、救護車，共109人搶救。

消防局表示，起火建築為4層樓的RC建築物結構，起火層在2樓，由於養護中心內多為老人、行動不便者，造成火災發生時無法快速逃生。消防局在5時12分趕抵現場，5時20分控制火勢，5月35分完成撲滅火勢。

消防局人員在搶救過程救出受傷的9人，並緊急送往桃園國軍醫院及壢新醫急救，另外有4人在送醫前已經沒有呼吸生命跡象（OHCA)，明顯死亡；至於意外發生主因，仍待進一步鑑識。1060310

(中央社)