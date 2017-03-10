捷運台北車站清晨火警 一度不停靠

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捷運台北車站傳出火警。（圖為2014年火警，本報系資料照）

北車捷運站電扶梯起火 列車一度不停靠

台北捷運台北車站今天（10日）清晨6時許傳出火警，站內煙霧瀰漫，火勢在20分鐘後撲滅，所幸沒有人員傷亡，北捷淡水信義線與板南線一度不停靠台北車站，不過，在上午7時7分已排除狀況，恢復正常營運。

台北捷運表示，今天早上6時36分，台北車站冒煙，行控中心依照SOP，通知消防隊，並疏散旅客。

北捷立刻對板南線和信義線兩線列車，採取過站不停措施。經查是台北車站一部電扶梯機坑冒煙，隨後將狀況排除，無旅客受傷。確認安全無虞後，今天早上7時7分，台北捷運列車恢復正常行駛。

(中時)